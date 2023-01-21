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Происшествия
21 января 2023  11:20
Полина Шевчук

Пьяные и без прав: ГИБДД Казани провела массовый рейд на нетрезвых водителей

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В Казани автоинспекторы провели очередной массовый рейд «Нетрезвый водитель». Мероприятие было направлено на поимку любителей сесть за руль под градусом, а также на потенциальных нарушителей ПДД, рассказали в городской ГИБДД.

«За период 2022 года на территории города Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 3 человека погибли, 54 – получили травмы различной степени тяжести», – отметили в ГИБДД Казани.

За рейд полицейские составили 79 административных материалов. Так стражам порядка попались четверо нетрезвых водителей. Еще шестеро отказались от прохождения медосвидетельствования. Один водитель решил не подчиняться требованиям полицейских – его задержали и доставили в отдел.

Были двое водителей, которые управляли авто без прав, еще один – без регистрации.

15 водителям придется заплатить штрафы за непристегнутый ремень, еще троим – за лихачество и проезд на красный.

Госавтоинспекция города Казани призывает автолюбителей не допускать управление транспортным  средством в состоянии опьянения, при необходимости  поездок пользоваться общественным транспортом!

#гибдд #рейд
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