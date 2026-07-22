Пьянство и сон на посту: ЧОП, охранявший казанский зоопарк, в «черном списке»

ЧОП «Армада» включен в реестр недобросовестных поставщиков за ненадлежащую охрану казанского зоопарка. Об этом сообщает УФАС по РТ.

По данным антимонопольщиков, контракт на сумму в почти в 6 млн рублей на охрану объектов Зооботсада был заключен в декабре 2025 года. По его условиям, чоповцы должны были круглосуточно дежурить на постах, обеспечивать пропускной режим и антитеррористическую защищенность. Однако весной 2026 года заказчик стал фиксировать грубые нарушения. Так, охранники могли заснуть на посту, не выйти на смену, прийти в состоянии алкогольного опьянения, самовольно покинуть объект. Зооботсад направил две официальные претензии, но нарушения устранены не были.

В итоге заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, а сведения в отношении «Армады» направил в Татарстанское УФАС для включения ЧОП в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

«При рассмотрении этого обращения был учтен тот факт, что казанский зооботсад – место массового скопления людей, в первую очередь семей с детьми. Систематическое неисполнение обязанностей по охране такого объекта создавало риски для безопасности посетителей», – объяснили в антимонопольной службе.

В РНП попала как сама фирма, так и ее директор, и учредитель. В течение двух лет они лишены права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

В ведомстве отметили, что казанская «Армада» попадает в «черный список» не впервые. Так, по схожим причинам компанию включили в РНП за неисполнение контрактов по охране РКБ и ДРКБ.