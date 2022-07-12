Пьяного нижнекамца зарезала его возлюбленная, когда тот полез домой через балкон

Как полагает следствие, утром 9 июля 46-летний нижнекамец вернулся домой пьяным. Его 40-летняя сожительница, которая тоже была пьяной на тот момент, отказалась впускать его внутрь. Тогда мужчина проник в квартиру через балкон, разбив окно молотком.

Здесь между ними началась ссора, во время которой женщина зарезала возлюбленного. После этого она позвала на помощь соседа, который позвонил в полицию.

На женщину возбудили уголовное дело по статье за убийство. От дачи показаний она отказалась. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Ее заключили под стражу, расследование дела продолжается. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.