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Происшествия 21 декабря 2023 13:17

Пьяного молодого водителя из Зеленодольска поймали автоинспекторы в Казани

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На Фрунзе автоинспекторы остановили пьяного водителя «Лады», сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Отмечается, что рулем машины находился 21-летний парень из Зеленодольска с двухлетним стажем вождения.

От прохождения медосвидетельствования юноша отказался. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Машину у парня изъяли и поместили на спецстоянку.

#пьяное вождение автовобиля
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