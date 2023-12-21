Пьяного молодого водителя из Зеленодольска поймали автоинспекторы в Казани

На Фрунзе автоинспекторы остановили пьяного водителя «Лады», сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Отмечается, что рулем машины находился 21-летний парень из Зеленодольска с двухлетним стажем вождения.

От прохождения медосвидетельствования юноша отказался. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Машину у парня изъяли и поместили на спецстоянку.