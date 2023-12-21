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Пьяного молодого водителя из Зеленодольска поймали автоинспекторы в Казани
На Фрунзе автоинспекторы остановили пьяного водителя «Лады», сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Отмечается, что рулем машины находился 21-летний парень из Зеленодольска с двухлетним стажем вождения.
От прохождения медосвидетельствования юноша отказался. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Машину у парня изъяли и поместили на спецстоянку.
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