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Происшествия 4 февраля 2025 17:19

Пьяная жительница РТ освободилась от наручников и ударила полицейского, пытаясь сбежать

Жительница Казани пойдет под суд за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, полицейские остановили женщину и двух ее приятелей для досмотра. В какой-то момент один из мужчин выбросил из кармана сверток с наркотиками.

Воспользовавшись ситуацией, женщина смогла высвободить кисть из наручников, нанесла несколько ударов сожителю и ударила в висок одного из полицейских. С бойкой женщиной удалось справиться сотрудникам ППС.

Скоро уголовное дело рассмотрят в суде.

#применение насилия в отношении представителя власти
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