Пьяная жительница Казани выпала из окна многоэтажки, ее доставили в РКБ

Как стало известно «Татар-информу», сегодня на Южно-Промышленной улице в Казани 29-летняя девушка выпала из окна третьего этажа жилого дома 1/77Б. К счастью, обошлось без трагедии.

По данным агентства, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она рассказала, что накануне инцидента отмечала Международный женский день вместе со своим молодым человеком.

С травмами девушку доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ).