news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 9 марта 2025 15:59

Пьяная жительница Казани выпала из окна многоэтажки, ее доставили в РКБ

Читайте нас в
Телеграм

Как стало известно «Татар-информу», сегодня на Южно-Промышленной улице в Казани 29-летняя девушка выпала из окна третьего этажа жилого дома 1/77Б. К счастью, обошлось без трагедии.

По данным агентства, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она рассказала, что накануне инцидента отмечала Международный женский день вместе со своим молодым человеком.

С травмами девушку доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

#выпала из окна
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

8 марта 2025
Чай с хазратом: «Жена Пророка была бизнесвумен своего времени»

Чай с хазратом: «Жена Пророка была бизнесвумен своего времени»

8 марта 2025