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Пьяная жительница Апастовского района поссорилась с братом и зарезала его ножом
В Апастовском районе местная жительница зарезала брата ножом, сообщил старший помощник руководитель СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Вечером 31 октября пьяная 54-летняя женщина поругалась с 51-летним братом и в процессе ссоры ударила его в грудь ножом. В итоге мужчина скончался на месте, а родственники вызвали сотрудников экстренных служб.
Свою причастность к совершению преступления женщина признала целиком. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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