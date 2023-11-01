Пьяная жительница Апастовского района поссорилась с братом и зарезала его ножом

В Апастовском районе местная жительница зарезала брата ножом, сообщил старший помощник руководитель СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Вечером 31 октября пьяная 54-летняя женщина поругалась с 51-летним братом и в процессе ссоры ударила его в грудь ножом. В итоге мужчина скончался на месте, а родственники вызвали сотрудников экстренных служб.

Свою причастность к совершению преступления женщина признала целиком. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.