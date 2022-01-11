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Происшествия
11 января 2022  12:04
Полина Шевчук

Пьяная жительница Альметьевска зарезала психически больную мать и легла спать

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Как полагает следствие, 42-летняя пьяная жительница Альметьевска поругалась с 64-летней матерью. Причиной конфликта стало психическое заболевание пожилой женщины, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Во время ссоры женщина ударила мать ножом, а после легла спать. Утром она увидела, что мама мертва, и вызвала скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина на время следствия помещена под стражу.
 

#Убийство #убил мать #следком рт
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