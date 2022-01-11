Пьяная жительница Альметьевска зарезала психически больную мать и легла спать

Как полагает следствие, 42-летняя пьяная жительница Альметьевска поругалась с 64-летней матерью. Причиной конфликта стало психическое заболевание пожилой женщины, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Во время ссоры женщина ударила мать ножом, а после легла спать. Утром она увидела, что мама мертва, и вызвала скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина на время следствия помещена под стражу.

