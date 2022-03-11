Пьяная компания ограбила нового знакомого у кафе в Казани, отобрали деньги и украшения

В полицию обратился 31-летний житель Казани, который рассказал, что его избили и отобрали телефон и драгоценности. Стражи порядка нашли предполагаемых злоумышленников и задержали двоих молодых людей. Один из них признал вину и сознался в содеянном.

Как стало известно, молодые люди, будучи пьяными, познакомились с казанцем около одного из городских кафе. В какой-то момент между ними произошел конфликт и группа приятелей отобрали у мужчины телефон, золотые украшения и деньги, после чего сбежали.

Общий ущерб составил 200 тысяч рублей. Задержанные рассказали, что сдали все украденное в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас молодые люди находятся под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.