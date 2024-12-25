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СВО 25 декабря 2024 08:13

ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников над Россией

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Силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря.

В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области оказалась повреждена линия электропередачи. Также в одном из районов пострадала кровля частного дома. По словам губернатора Александра Гусева, в результате атаки никто не пострадал.

#атака беспилотников
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