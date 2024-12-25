ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря.

В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области оказалась повреждена линия электропередачи. Также в одном из районов пострадала кровля частного дома. По словам губернатора Александра Гусева, в результате атаки никто не пострадал.