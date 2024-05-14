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ПВО за ночь сбила над Белгородской областью 25 снарядов Vampire
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», –указано в сообщении оборонного ведомства.
По предварительной информации, есть одна пострадавшая – у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Кроме того, Гладков указал, что в Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов.
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