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ПВО в Херсонской области сбила две ракеты американского производства
Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow над Геническим округом, нацеленные на школу и медучреждение. Пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Противовоздушная оборона отразила попытку вооружённых формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты сбиты в районе поселка Поповка на подлете», – указал он в своем Telegram-канале.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что в Воронеже после атаки украинских беспилотников повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.
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