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ПВО уничтожили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, под Белгородом и Ростовом
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Российские системы ПВО отразили в ночь с 6 на 7 июня очередные атаки украинских беспилотников на объекты на территории России, сообщили в Минобороны РФ.
Удары киевского режима с применением БПЛА были пресечены в воздушном пространстве над Крымским полуостровом, акваторией Азовского моря, а также в Краснодарском крае, Белгородской и Ростовской областях.
Все беспилотники были вовремя обнаружены и поражены российскими силами ПВО.
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