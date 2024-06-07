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СВО 7 июня 2024 08:04

ПВО уничтожили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, под Белгородом и Ростовом

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Российские системы ПВО отразили в ночь с 6 на 7 июня очередные атаки украинских беспилотников на объекты на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

Удары киевского режима с применением БПЛА были пресечены в воздушном пространстве над Крымским полуостровом, акваторией Азовского моря, а также в Краснодарском крае, Белгородской и Ростовской областях.

Все беспилотники были вовремя обнаружены и поражены российскими силами ПВО.

#спецоперация на Украине
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