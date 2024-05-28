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ПВО РФ за сутки сбила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины и 39 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны продолжают наносить ощутимые потери украинской военной авиации и беспилотникам. За последние сутки был сбит один самолет Миг-29 ВВС Украины. Кроме того, уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов, одна оперативно-тактическая ракета ATACMS американского производства, семь управляемых авиабомб «Хаммер» французского производства и один реактивный снаряд системы HIMARS производства США, следует из сводки Минобороны РФ.
С начала проведения специальной военной операции потери украинской стороны составили: 604 самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотников, 524 зенитных ракетных комплекса.
Также уничтожено 16182 танка и других бронированных машин, 1322 реактивные системы залпового огня, 9914 артиллерийских орудий и минометов, 22060 единиц военной автомобильной техники.
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