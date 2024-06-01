ПВО РФ сбила 2 ракеты «Точка-У» и четыре беспилотника ВСУ

В период с 10:00 до 12:00 по московскому времени средствами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены воздушные объекты над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщает Минобороны РФ.

По данным официальных источников, ПВО России отразила атаку с применением двух тактических ракет комплекса «Точка-У» и четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые представляли потенциальную угрозу объектам на российской территории.

Две ракеты «Точка-У» и три БПЛА были сбиты над Белгородской областью, один БПЛА – над Брянской областью.

Сведения о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступали. Обстановка находится под контролем региональных властей и ответственных ведомств.