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СВО 27 апреля 2024 07:44

ПВО перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом Крымом

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В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом

#беспилотник
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