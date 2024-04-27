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ПВО перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымом Крымом
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В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны.
Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом
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