Путину рассказали о строительстве единственного вантового моста на М12

Президенту России Владимиру Путину рассказали о единственном вантовом мосту, построенном на платной трассе М12. Конструкция расположена во Владимирской области, на реке Сура. Об этом главе государства сообщил председатель совета директоров ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров.

«Тут наши специалисты-мостовики впервые в истории использовали скользящую опалубку при возведении пилонов», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Байсаров напомнил, что мост с четырехполосным движением был построен на восемь месяцев раньше срока. Он соединяет Нижегородскую область и Чувашскую Республику.

Трасса М12 протяженностью 810 км от Москвы до Казани была открыта 21 декабря 2023 года. Она проходит по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. В последнем из регионов расположен мост через Волгу – самый длинный (3362 метра) на всем протяжении дороги.

Ожидается, что в следующем году по М12 можно будет доехать до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Дорога войдет в состав скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ее строительство ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению главы государства Владимира Путина.