Путину рассказали о рекордных поставках газа в Узбекистан и Китай

В декабре Узбекистан из-за холодов попросил увеличить поставки газа из России в два раза. Сейчас в республику передается объем топлива, максимально возможный по газопроводу «Средняя Азия — Центр». Об этом во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Действительно, конечно же, для Узбекистана, в частности, возможность поставок газа по газопроводу „Средняя Азия — Центр“ в реверсном режиме — это очень важный фактор прохождения ОЗП (осенне-зимнего периода — прим. Т-и). А мы, соответственно, имеем уже теперь такие технические возможности — в полном объеме по заявке наших узбекских коллег поставляем газ в Узбекистан», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Кроме того, 23 декабря установлен исторический максимум по суточным поставкам газа в КНР. В настоящее время в Китай тоже поставляются объемы топлива, превышающие обязательства по контракту. Ожидается, что в этом году Поднебесная получит в полтора раза больше газа, чем в 2022-м. А в 2025 году поставки составят 38 млрд куб. м, что соответствует контрактным обязательствам.