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Путину рассказали о популярной мере поддержке семей участников СВО в Тульской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Центральной темой обсуждения стала поддержка участников спецоперации, развернутая в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Дюмина, серьезной популярностью в регионе пользуется карта «Zабота», по которой военнослужащим и их семьям предоставляются скидки на услуги в размере от 5 до 25%.
«Партнеры, которые включились в эту программу, — это малый и средний бизнес, частные магазины, сетевики. Их уже порядка тысячи, которые работают по этой карте. Она достаточно востребована», — заявил губернатор.
Кроме того, большое внимание уделяется обеспечению жильем таких семей. Так, им во внеочередном порядке выдаются жилищные сертификаты, формируется фонд жилья на безвозмездной основе.
В свою очередь, Президент России обратил внимание на рост индекса промышленного производства и доли обрабатывающих производств в Тульской области.
«Хороший прирост индекса промпроизводства — 6% ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112% — тоже хороший показатель», — сказал он.
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