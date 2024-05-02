Путину рассказали о популярной мере поддержке семей участников СВО в Тульской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Центральной темой обсуждения стала поддержка участников спецоперации, развернутая в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Дюмина, серьезной популярностью в регионе пользуется карта «Zабота», по которой военнослужащим и их семьям предоставляются скидки на услуги в размере от 5 до 25%.

«Партнеры, которые включились в эту программу, — это малый и средний бизнес, частные магазины, сетевики. Их уже порядка тысячи, которые работают по этой карте. Она достаточно востребована», — заявил губернатор.

Кроме того, большое внимание уделяется обеспечению жильем таких семей. Так, им во внеочередном порядке выдаются жилищные сертификаты, формируется фонд жилья на безвозмездной основе.

В свою очередь, Президент России обратил внимание на рост индекса промышленного производства и доли обрабатывающих производств в Тульской области.

«Хороший прирост индекса промпроизводства — 6% ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112% — тоже хороший показатель», — сказал он.