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Путину рассказали о поддержке ветеранов СВО в Архангельской области
Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции стала основной темой встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
По словам главы региона, за время СВО военнослужащим было передано около 800 тонн различных грузов и свыше 80 транспортных средств. «Мы даже сейчас уже эту статистику практически не ведём, просто регулярно в этой работе участвуем, этой работой занимаемся», — сказал губернатор.
По поручению Президента в регионе, как и по всей России, запущена работа фонда «Защитники Отечества».
Для вернувшихся из зоны спецоперации реализуются проекты «Врачи для военных» по оказанию адресной медицинской поддержки, «Железный тренер» — бесплатные занятия спортом для проходящих реабилитацию после ранений и травм. По словам Цыбульского, многие предприниматели, занимающиеся развитием физической культуры и спорта, откликнулись на призыв властей региона.
Кроме того, Архангельская область развивает сотрудничество с Запорожской областью, городом Мелитополем.
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