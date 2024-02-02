Путин: Германия уничтожает свой автопром, им надо как-то помочь

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия в настоящее время уничтожает свой автопром и «надо им как-то помочь». Цитата российского лидера прозвучала после рассказа о том, как первый вкладчик Сбербанка по имени Николай Кристофари внес некий «вклад» в немецкую автопромышленность, пишет ТАСС.

Историю рассказал Захар Зайцев, который проводил экскурсию Путину по павильону Сбера на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Оказывается, что в XIX веке, когда аристократ Кристофари путешествовал по Европе, ему нужно было починить часы. Россиянин отыскал нужную мастерскую. Результат ремонта его поразил и он разговорился с мастером. Умелец рассказал, что мечтает создать автомобиль. В ответ Кристофари оставил ему 10 рублей на удачу.

Этим «часовым мастером» оказался Карл Бенц, который позже изобрел автомобиль и основал саму фирму Mercedes-Benz.

«Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», — пошутил Зайцев.

«Мы — спонсоры!» — ответил экскурсоводу Путин.