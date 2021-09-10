Путину представят проект Концепции развития детско-юношеского спорта в России

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Как отмечает пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Участники совещания обсудят итоги выступления российских спортсменов на Играх XXXII летней Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх.

Кроме того, Президенту представят проект Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ, рассчитанной до 2030 года.