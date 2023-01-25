Путину представили проекты резидентов кластера «Ломоносов»

В День российского студенчества Президент РФ Владимир Путин посетил новый учебно-практический корпус МГУ – кластер «Ломоносов», который входит в состав Инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы».

Здесь предполагается разместить лаборатории высокотехнологичных компаний, площадки для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также центры сертификации и испытаний, мультимедийные выставочные пространства.

«Президенту представили проекты резидентов и потенциальных участников кластера „Ломоносов“ по направлениям „Беспилотные летательные системы“, „Передовые промышленные технологии“ и „Биомедицина“», — передает пресс-служба Кремля.