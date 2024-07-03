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Путину предложили торговать с Пакистаном на базе бартера
Россия может возродить практику торговли с Пакистаном на основе бартера. Такой метод практиковался в 50-70-е годы XX века, заметил во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
«Мы экспортировали много техники и продукции из СССР, мы поставляли в вашу страну кожу, текстиль на условиях бартера», — цитирует его ТАСС.
Шариф отметил, что возвращение к такому формату торговли позволит «преодолеть финансовые, банковские проблемы», а также позволит расширить торгово-экономические связи между странами. В настоящее время объем российско-пакистанского товарооборота составляет 1 млрд долларов.
В заключение Премьер-министр выразил благодарность за поставки нефти из России и сотрудничество в сфере энергетики. Отношения между двумя странами, уверен он, не зависят от геополитической обстановки и третьих сторон.
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