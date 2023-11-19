Президенту России Владимиру Путину подарили разговорник по португальскому языку. Как объяснил даритель — президент Координационного совета БРИКС Висенте Барриентос, книга пригодится Путину в преддверии саммита G20 в Бразилии.

Случай произошел на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

«Я очень долго ждал этой встречи. Ведущий не смог предоставить мне слово, и я подумал, в ближайшее время будет проведена встреча „Двадцатки“ в Бразилии. Я подумал, что господину Президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку», — поделился он для передачи «Москва. Кремль. Путин» (отрывок в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин).