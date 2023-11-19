Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путину подарили разговорник по португальскому языку
Президенту России Владимиру Путину подарили разговорник по португальскому языку. Как объяснил даритель — президент Координационного совета БРИКС Висенте Барриентос, книга пригодится Путину в преддверии саммита G20 в Бразилии.
Случай произошел на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
«Я очень долго ждал этой встречи. Ведущий не смог предоставить мне слово, и я подумал, в ближайшее время будет проведена встреча „Двадцатки“ в Бразилии. Я подумал, что господину Президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку», — поделился он для передачи «Москва. Кремль. Путин» (отрывок в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»