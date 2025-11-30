Путину подарили комуз во время визита в Киргизию

Во время визита в Киргизию Президент России Владимир Путин получил в подарок национальный музыкальный инструмент комуз. Как сообщил журналист «Россия 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», новые кадры показали неформальное общение лидеров стран ОДКБ перед саммитом организации, передает «РИА Новости».

В рамках культурной программы гостей познакомили с традициями Киргизии: они осмотрели внутреннее убранство юрты и узнали, как из дерева изготавливают комуз – народный трехструнный щипковый инструмент. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Путин давно хотел приобрести подобный инструмент.

Лидерам объяснили принцип игры на комузе, сравнив его с балалайкой по количеству струн. После демонстрации звучания мелодии Путин взял инструмент в руки и сыграл несколько аккордов. Лукашенко предположил, что комуз может быть не настроен, на что российский лидер ответил, что с инструментом все в порядке.