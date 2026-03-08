Путину подарили икону с боевых полей

Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-представительницами разных профессий, прошедшей в Кремле, получил необычные подарки. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из участниц рассказала, что главе государства передали икону, которая побывала на всей линии боевого соприкосновения. Когда женщина попросила президента принять подарок, Путин с улыбкой заметил, что у них ничего не пропадёт.

Кроме того, Путину вручили кинорежиссёрскую хлопушку, использовавшуюся при съёмках фильмов о российских военкорах. Участницы встречи оставили на ней свои подписи.