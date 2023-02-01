Путину назвали самый важный экологический проект в России в 2023 году

Одна из важнейших законодательных инициатив в области экологии в этом году — это законопроект о расширенной ответственности производителя. Он будет регулировать вопросы утилизации упаковки, рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, это очень сложный закон, подготовка которого длится уже несколько лет. «Смысл этого закона заключается в том, что теперь производитель упаковки сам полностью отвечает за ее либо утилизацию, либо захоронение», — объяснил собеседник главы государства.

Кроме того, Иванов остановился на реализации национального проекта «Экология», на который в этом году направлено 280 млрд рублей.

Путин отметил, что вопросы экологии имеют непреходящее значение для экономики страны и ее жителей.