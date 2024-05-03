Путину доверяют 83% россиян - опрос ФОМ

Уровень доверия россиян Президенту РФ Владимиру Путину вырос на 4% или до 83%. Столько же процентов граждан заявили, что российский лидер работает хорошо. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Данное исследование провели с 26 по 28 апреля, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

Уточняется, что количество россиян, положительно оценивающих работу главы государства, также выросло на 3% за неделю.

Работу российского правительства, в свою очередь, положительно оценили 58% участников опроса (+3% за неделю). Причем, количество россиян, считающих, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, выросло до 60% (+5% за последние 7 дней).

Уровень поддержки «Единой России» составил 50% (+4%), КПРФ - 7% (-1%), ЛДПР - 8% (не изменился), «Справедливой России - За правду» - 3% (без изменений), «Новых людей» - 4% (без изменений).