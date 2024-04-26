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Путину доверяют 79% россиян, а 80% опрошенных положительно оценили его работу
О доверии к Президенту России Владимиру Путину заявили 79% граждан страны. Причем 80% положительно оценили его работу на посту главы государства. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение», который был проведен с 19 по 21 апреля. В исследовании поучаствовали 1,5 тыс. россиян.
Что касается оценки работы правительства, то положительно ее оценили 55% россиян, участвовавших в опросе. Такой же процент участников считает, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 8%, «Справедливой России - За правду» - 3%, а «Новых людей» - 4%.
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