news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 22 ноября 2024 11:51

Путину доверяют 78,8% россиян, показал опрос

Скопировать ссылку

Подавляющее большинство (78,8%) россиян выразили свое доверие Президенту страны Владимиру Путину. Одобряют его деятельность на посту главы государства три четверти (75,5%) респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,4% жителей страны, одобрительно относятся к его работе 52%. В целом к деятельности кабмина положительно относятся 49,8% опрошенных.

Опрос проводился с 11 по 16 ноября, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.

#вциом #опрос вциом #Владимир Путин #Михаил Мишустин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100