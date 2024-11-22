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Путину доверяют 78,8% россиян, показал опрос
Подавляющее большинство (78,8%) россиян выразили свое доверие Президенту страны Владимиру Путину. Одобряют его деятельность на посту главы государства три четверти (75,5%) респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,4% жителей страны, одобрительно относятся к его работе 52%. В целом к деятельности кабмина положительно относятся 49,8% опрошенных.
Опрос проводился с 11 по 16 ноября, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.
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