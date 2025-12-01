Путину доложили о взятии Красноармейска и Волчанска

Сегодня вечером Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операции, где ему доложили о взятии Красноармейска (Покровска) и Волчанска. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков, сообщает ТАСС.

Кроме того, Верховному главнокомандующему представили доклад о начале операции по овладению городом Гуляйполе. Сейчас там, по словам Пескова, идут уличные бои.

Выслушав доклады, Путин поставил задачи по обеспечению участвующих в специальной военной операции всем необходимым на зиму.