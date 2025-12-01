news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 1 декабря 2025 22:30

Путину доложили о взятии Красноармейска и Волчанска

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня вечером Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операции, где ему доложили о взятии Красноармейска (Покровска) и Волчанска. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков, сообщает ТАСС.

Кроме того, Верховному главнокомандующему представили доклад о начале операции по овладению городом Гуляйполе. Сейчас там, по словам Пескова, идут уличные бои.

Выслушав доклады, Путин поставил задачи по обеспечению участвующих в специальной военной операции всем необходимым на зиму.

#спецоперация #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025