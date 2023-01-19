Путину доложили о том, что в конце года на космодроме «Восточный» появится аэродром

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал Президенту Росси Владимиру Путину о темпах строительства на космодроме «Восточный». Он отметил, что к концу этого года планируется завершить возведение аэродрома.

«Аэродромный комплекс будет построен к концу 2023 года, поэтому ситуация здесь стабилизирована. Надеемся, что строители не подведут нас и в 2023 году», – приводит слова руководителя госкорпорации пресс-служба Кремля.

Борисов доложил, что строительство второй очереди стартового комплекса для ракет-носителей «Ангары-А5» идет ритмично и будет выполнено точно в срок. Предположительно в середине этого года начнутся монтажные работы, а к концу 2023-го он будет полностью готов к запуску.

«Восточный» – первый российский гражданский космодром. Указ о его создании на территории Амурской области Президент РФ Владимир Путин подписал в 2007 году. В 2016 году там появился универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2», включающий в себя более десяти сооружений разного назначения.