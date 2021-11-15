Путину доложили о строительстве трассы Санкт-Петербург – Севастополь

В 2024 году по новой трассе от Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах. О планах по строительству магистрали Президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече доложил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне», — рассказал Петушенко.

Он добавил, что в настоящее время компания активно работает по обходу Ростова и Краснодара. «Тогда эти 2,5 тысячи километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем», — сообщил руководитель «Автодора».

Он также рассказал, что трасса М-4, идущая до Краснодара, трасса Москва — Санкт-Петербург и Центральная кольцевая автомобильная дорога ЦКАД позволят создать «ось Север — Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря».