Путину доложили о строительстве транспортной инфраструктуры на Чукотке

Председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук доложил Президенту РФ Владимиру Путину о планах по строительству необходимой инфраструктуры для добычи полезных ископаемых на Чукотке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно же, самая большая задача, которая перед нами стоит, чтобы это месторождение смогло использовать технологии, которые мы хотим внедрить здесь, — это создание инфраструктуры», — обратил внимание докладчик.

Он поблагодарил главу государства за поддержу проекта по созданию малых плавучих атомных станций совместно с «Росатом» и Объединенной судостроительной компанией, что позволило обеспечить стабильную цену на электроэнергию в регионе на 40 лет.

«Мы договорились с „Росатомом“, что они строят четыре баржи примерно по 110–115 мегаватт каждая, то есть установленная мощность строительства плавучих электростанций будет 440 мегаватт. Одна [баржа] будет стоять в резерве, три будут генерировать электроэнергию для нас», — рассказал Новачук.

Представитель компании отметил, что необходимо построить новый порт недалеко от месторождения, так как перевозка груза также вызывает некоторые затруднения.

«Изначально был план, что мы будем пользоваться инфраструктурой существующего порта: государство планировало строительство дороги 860 километров до порта Певек, но понятно, что возить на 800 километров два миллиона тонн груза машинами туда — это очень сложно», — объяснил он.

По словам председателя совета директоров, «Росатом» также предложил воспользоваться атомной электростанцией «Академик Ломоносов» в Певеке.

«Это установки, которые работают на ледоколах. В принципе, это тот же самый ледокол, поэтому мы посчитали это возможным», — сказал Новачук.

Он подчеркнул, что правительство РФ оказалось большую поддержку проектам по строительству дороги и 330-киловольтных электролинии.