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Путину доложили о создании новой платформы для онлайн-выборов Президента РФ в 2024 году
В России завершается работа над созданием новой платформы, которая будет использована для онлайн-голосования на выборах Президента РФ в 2024 году. Разработка ведется совместно с Центральной избирательной комиссией, сообщил директор «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с Президентом Владимиром Путиным.
«Вместе с Центральной избирательной комиссией завершаем работу по созданию новой избирательной платформы, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах Президента в 2024 году», – приводит его слова пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что глава Центризбиркома Элла Памфилова ожидает высоких темпов в этой работе. Осеевский ответил, что тестирование платформы запланировано осенью во время проведения региональных выборов – по его словам, все сроки уже согласованы.
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