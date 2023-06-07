Путину доложили о создании новой платформы для онлайн-выборов Президента РФ в 2024 году

В России завершается работа над созданием новой платформы, которая будет использована для онлайн-голосования на выборах Президента РФ в 2024 году. Разработка ведется совместно с Центральной избирательной комиссией, сообщил директор «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с Президентом Владимиром Путиным.

«Вместе с Центральной избирательной комиссией завершаем работу по созданию новой избирательной платформы, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах Президента в 2024 году», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что глава Центризбиркома Элла Памфилова ожидает высоких темпов в этой работе. Осеевский ответил, что тестирование платформы запланировано осенью во время проведения региональных выборов – по его словам, все сроки уже согласованы.