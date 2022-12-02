Путину доложили о снижении задержек рейсов в аэропорту Казани

Министр экономического развития России Максим Решетников выступил на совещании у Президента РФ Владимира Путина, доложив о ходе исполнения национального проекта «Производительность труда». В числе прочего он привел положительные примеры в Татарстане.

Министр рассказал, что за 5 лет национальный проект охватил все регионы ‒ более 4 тыс. предприятий и 1,5 млн работников. Эксперты специально созданного Федерального центра компетенций помогают предприятиям эффективно использовать внутренние ресурсы. То есть работают над сокращением запасов и объемов незавершённого производства, помогают обеспечить полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику.

«К примеру, аэропорт в Казани на треть сократил время обслуживания самолётов, задержек рейсов стало в два раза меньше, на четверть сократилось время прохождения предполётных процедур для пассажиров как раз в результате работы Федерального центра компетенций», — сказал Решетников.

По его словам, в Удмуртии, Сочи и Самаре удалось существенно сократить среднее время ремонта троллейбусов и трамваев.

В этом году мы также по запросу регионов и под их обязательства расширили для бизнеса критерии участия в национальном проекте, а именно: мы сняли ограничения по отраслям для системообразующих предприятий и других компаний с выручкой от 400 миллионов рублей.