Путину доложат о подготовке новых нацпроектов в сентябре

Доклад о подготовке новых национальных проектов будет представлен Президенту России Владимиру Путину в сентябре. Об этом рассказал во время встречи с молодыми исследователями в Новосибирске Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас ведется активная разработка программ.

«Мы будем Президенту докладывать в сентябре месяце, как идет такая стратегическая работа», — приводит его слова РИА Новости.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».