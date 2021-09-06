Мишустин анонсировал начало начисления «путинских выплат» военнослужащим

Начиная с сегодняшнего дня военнослужащие, курсанты и сотрудники правоохранительных органов начнут получать выплаты, решение о назначении которых принял ранее Президент России Владимир Путин. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом Мишустин подчеркнул, что Правительство страны оперативно проработало необходимые решения, чтобы как можно быстрее довести деньги до получателей и реализовать инициативу главы государства.

«Наши военные достойно выполняют свою работу. Защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки», — приводит слова Премьера Telegram-канал Правительства.

Независимо от званий и занимаемых должностей, военные и правоохранители единовременно получат по 15 тыс. рублей.