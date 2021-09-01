«Путинские выплаты», гаражная амнистия, вакцинолотерея: что ждет татарстанцев в сентябре

В первый день осени в России вступает в силу ряд нововведений в законодательство. Кого из татарстанцев они коснутся – в обзоре ИА «Татар-информ».

Владимир Путин предложил единоразово поддержать пожилых людей

Фото: kremlin.ru

Выплаты пенсионерам и военным

Президент России Владимир Путин 24 августа подписал Указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей для всех российских пенсионеров. Инфляция в 2021 году из-за эпидемии коронавируса складывается выше прогнозируемой, сказал глава государства на съезде «Единой России», поэтому он предложил единоразово поддержать пожилых людей.

Средства получат пенсионеры по старости, инвалидности, потере кормильца, работающие и военные пенсионеры. Деньги начнут поступать со 2 сентября – без заявлений, теми же способами, какими обычно доставляется пенсия.

Всего на эти цели Правительство выделит более 454 млрд рублей, отметил Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства.

24 августа Президент подписал Указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей для всех российских пенсионеров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Еще два Указа Президента РФ, которые касаются единовременных выплат, были опубликованы 31 августа.

По 15 тыс. рублей в сентябре получат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также курсанты военных образовательных организаций, не заключившие контракт о прохождении военной службы.

Также по 15 тыс. рублей получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники Нацгвардии.

Денежные выплаты не могут быть списаны в счет штрафов и иных удержаний.

Больничный на ребенка больше не будет зависеть от стажа

По поручению Президента России с 1 сентября 2021 года больничные по уходу за ребенком до 8 лет будут оплачиваться по новым правилам. Размер такого пособия больше не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. Правительство России направит на эти цели Фонду социального страхования более 930 млн рублей.

Как сообщала пресс-служба Правительства, решение не затронет работодателей – больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. При этом родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании больничного листа.

С 1 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком до 8 лет не зависит от стажа и рассчитывается исходя из 100% среднего заработка Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее 5 лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%. И только при стаже более 8 лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют.

«Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства – один из приоритетов работы Государственной Думы», – отметил в своем телеграм-канале Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Гаражная амнистия

С 1 сентября вступает в силу федеральный закон о «гаражной амнистии». Он позволит татарстанцам в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки под ними.

Гаражи должны быть построены до 31 декабря 2004 года – до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.

Федеральный закон о «гаражной амнистии» позволит в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки под ними Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров отмечает, что «гаражной амнистией» смогут воспользоваться более 50 тыс. татарстанцев. «Этой недвижимостью наши граждане владели многие годы или даже десятилетия, но по разным причинам не могли ее узаконить и были вынуждены часто обращаться в судебные органы. Сейчас же, благодаря разработанной при участии Росреестра «гаражной амнистии», они беспрепятственно смогут стать полноценными собственниками своей недвижимости и свободно ею распоряжаться – продавать, дарить, завещать и так далее. Мы считаем, что новый закон непременно является социально важным и облегчит жизнь многим и многим гражданам», – говорит Зяббаров.

За деньги придется сделать план участка и гаража и внести их в Единый государственный реестр недвижимости, если владельцы не сделали этого ранее. Однако решать, предоставлять землю бесплатно или нет, будут власти муниципального образования. В случае положительного решения госпошлина за оформление в собственность земли взиматься не будет.

ГИБДД вводит новый знак и возможность оплачивать штрафы онлайн

Нарушения Правил дорожного движения (ПДД) с осени можно будет оспорить удаленно. Соответствующие изменения в КоАП РФ были внесены федеральным законом в конце прошлого года, соответствующее постановление Правительства России вышло в июне 2021 года.

Обжаловать онлайн можно будет постановления, выписанные за нарушения ПДД, которые зафиксировала дорожная камера. Решение по жалобе водители получат в «Госуслугах». Правда, обратиться онлайн в суд получится пока лишь «при наличии технической возможности».

Раньше все несогласные с выписанными штрафами водители обращались лично или заказным письмом только в отделения ГИБДД. Это правило сохраняется и сейчас, если нарушение зафиксировал сотрудник инспекции.

Обжаловать онлайн можно будет постановления, выписанные за нарушения ПДД, которые зафиксировала дорожная камера Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Срок обжалования в онлайн-формате прежний – 10 дней со дня получения постановления о штрафе.

Еще одно новведение для водителей: на дорогах будут устанавливать новый знак, предупреждающий о наличии камер фото- и видеофиксации. Раньше об этом предупреждала дополнительная табличка.

Вне населенного пункта дорожный знак «Фото-, видеофиксация» будет размещен, как и прежде, на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. А вот в городах и селах он станет использоваться со знаками «Начало населенного пункта» и табличками «Расстояние до объекта». Знак будет действовать на всей территории населенного пункта.

Утрату товарной стоимости компенсирует ОСАГО

Центробанк еще в марте этого года утвердил новую методику определения суммы страхового возмещения по ОСАГО. Если раньше по договору страхования при ДТП компенсировалась стоимость запчастей и ремонта, то с 20 сентября кроме реального ущерба будет возмещена еще и утрата товарной стоимости.

С 20 сентября кроме реального ущерба будет возмещена еще и утрата товарной стоимости Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Сумма компенсации войдет в состав страховой выплаты в пределах лимита. Она учитывается и при возмещении ущерба ремонтными работами.

Заявления от потерпевшего не потребуется, вопрос об утрате товарной стоимости страховщики должны решать самостоятельно. При полном разрушении автомобиля утрата товарной стоимости не возмещается.

Молодежь получит абонементы на посещение выставок и музеев

Молодые россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить с 1 сентября «Пушкинскую карту» для оплаты культурных мероприятий.

Каждая карта будет пополнена за счет бюджетных средств на сумму 3 тыс. рублей. Ожидается, что в следующем году сумма возрастет. Деньги можно использовать для посещения театров, выставок и музеев. На эти цели из бюджета будет выделено около 3,9 млрд рублей.

Россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» для оплаты культурных мероприятий на сумму 3 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В проекте будут участвовать около 800 учреждений по всей стране. Мероприятия, на которые молодежь сможет попасть бесплатно, будут публиковать на сайте pro.культура.рф и в специальном разделе «Госуслуг».

Оформить карту можно на портале Госуслуг.

Бесплатное питание – в начальной школе

Весной прошлого года федеральным законом была определена норма об обеспечении бесплатным питанием детей в начальных классах.

Не все школы страны успели подготовиться к новым требованиям к 1 сентября 2020 года, с начала этого учебного года все российские школьники в начальных классах будут питаться бесплатно. За счет бюджета их обеспечат обязательно одним горячим блюдом и напитком. Наличие или отсутствие льгот у семьи не имеет значения.

Родители могут контролировать качество питания, жалобы или предложения можно будет направлять через «Госуслуги».

С начала этого учебного года все российские школьники в начальных классах будут питаться бесплатно Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Трудовые книжки – старые, правила – новые

Новый порядок ведения трудовых книжек вступает в силу 1 сентября. Теперь работодатели смогут вносить записи с помощью штампов и печатным способом. Те, кто работает дистанционно, при желании могут отправить трудовую книжку на место работы заказным письмом.

Трудоустройство по совместительству может быть оформлено по хронологии, а также блоками – о приеме на работу и об увольнении. Если сотрудника переводят, то работодатель должен записать, куда именно уходит его работник.

Новшества касаются только случаев ведения имеющихся трудовых книжек, с 2021 года их заменили электронной формой сведений о трудовой деятельности.

Дистанционно можно будет купить лекарства

Новый порядок дистанционной торговли безрецептурными лекарствами начнет действовать с 1 сентября. В Правительстве сняли существовавшие ограничения, которые касались агрегаторов. Раньше дистанционно торговать могли только сами аптеки, да и то не все.

Речь идет о заказе исключительно безрецептурных лекарств с регистрацией в России. Право продавать их онлайн еще 16 мая 2020 года получили аптечные сети из десяти и более аптек, проработавшие не менее года, у которых был собственный сайт, склад для хранения заказов и договор с курьерской службой.

Начнет действовать новый порядок дистанционной торговли безрецептурными лекарствами Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Торговали лекарствами онлайн и некоторые маркетплейсы. Аптеки без собственных сайтов, складов для заказов и договора с курьерской службой не имели права заключать договоры с агрегаторами. То есть до сих пор альтернатив у покупателей из сел и маленьких городов не было. Теперь таких ограничений нет.

При дистанционной доставке ответственность за хранение, качество и возврат несет аптека.

Не все взыскатели получат удержания из зарплаты напрямую

Принятый в конце прошлого года федеральный закон меняет некоторые правила работы по исполнительным листам. С 27 сентября работодатели, которые удерживают у сотрудников деньги по исполнительным документам, должны будут в течение трех дней после выплаты переводить их на счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Алименты и другие платежи в размере до 100 тысяч рублей, как и прежде, будут переводиться напрямую взыскателям.

Иностранцы будут загружать Covid-тесты через приложение

Согласно принятому распоряжению Правительства РФ, с сентября иностранцы и лица без гражданства, которые приезжают в Россию из стран СНГ, должны использовать приложение «Путешествую без Covid-19».

Отрицательный результат анализа на коронавирус нужно предъявить через приложение прямо при прибытии самолетом. Тест нужно сдать не ранее чем за 3 дня до въезда в Россию.

С сентября иностранцы и лица без гражданства, которые приезжают в Россию из стран СНГ, должны использовать приложение «Путешествую без Covid-19» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Такие правила уже действуют с 25 июля для прилетающих из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Теперь в этом списке и те, кто прибывает воздушным транспортом из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Транзитники могут предъявить результаты анализа без приложения, но вместе с билетами по маршруту.

Нужно заявление, если вместо услуг нужны деньги

Граждане, получающие социальные услуги, могут заменить их денежной компенсацией. Для этого в сентябре нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. И вместо ненужных услуг с 2022 года будет приходить около 1,3 тыс. рублей в месяц.

Определиться и подать заявление нужно до 1 октября. Причем доплаты позже не будет, даже если заявитель передумает получать лекарства, пользоваться бесплатным проездом за счет бюджета и так далее. Заявление можно отправить через «Госуслуги».

Об этом говорится в новой редакции Федерального закона «О государственной социальной помощи». Он обращен к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и другим льготникам.

Стоимость пакета социальных услуг индексируется ежегодно.

По итогам лотереи среди вакцинировавшихся от коронавируса 1000 человек получат по 100 тыс. рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Сохранить здоровье и выиграть деньги

Все россияне могут стать участниками масштабной лотереи. Для участия в ней достаточно вакцинироваться от коронавируса. По итогам лотереи 1000 человек получит по 100 тыс. рублей.

Регистрация участников начнется с 1 сентября и продлится до 1 декабря 2021 года. Желающие участвовать в лотерее должны привиться отечественным препаратом и получить сертификат на портале Госуслуг. Там же будет идти и регистрация. Подробности – на сайте бонусзаздоровье.рф.