Путина пригласили на открытие первой автодорожной трансграничной мостовой между РФ и КНР

Председатель совета директоров «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров пригласил Президента РФ Владимира Путина и главу Председателя правительства КНР Си Цзиньпина на открытие первого автодорожного трансграничного мостового перехода между Россией и Китаем «Благовещенск-Хэйхэ».Он был построен без привлечения бюджетных средств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Из-за пандемии коронавируса ждет своего открытия. Просим Вас принять участие и пригласить [Председателя КНР] Си Цзиньпина, потому что это очень большое и важное событие, первый мост», — отметил Байсаров на встрече с российским лидером в Кремле.

Он также доложил главе государства о строительстве первой железнодорожной мостовой между Россией и Китаем, в ходе которого применялись «нестандартные решения».

«В один период толщина льда перед ледоходом составляла до трёх метров. Для спасения опор моста нам пришлось применять нестандартные решения. Мы произвели резку шпунтового ограждения подо льдом», — рассказал докладчик.

Байсаров отметил, что специалистам приходилось спускаться под лед и вручную срезать шпунтовые ограждения.

«Наверху стояли краны, держали эти трубы, чтобы они не упали. Наши специалисты срезали шпунтовые ограждения, пропустили лёд, потом нарастили это шпунтовое ограждение, выкачали воду, продолжили строительство», — объяснил он.