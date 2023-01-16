Путина пригласили на открытие нового терминала аэропорта в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригласил Президента России Владимира Путина посетить торжественное открытие нового терминала аэропорта Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Несмотря на пандемийные трудности, несмотря на санкционные сложности, инвестор его реализует. Это сегодня самый крупный аэропортовый проект в нашей стране за пределами Москвы. Были сложности с импортозамещением, но тем не менее новый терминал общей площадью 50 тыс. кв. метров будет введен в эксплуатацию», — доложил глава региона на встрече с российским лидером по видеосвязи.

Травников отметил, что планы по развитию Толмачево очень амбициозны. К 2025 году местные авиаторы планируют сделать так, чтобы из этого аэропорта можно было добраться до любой региональной столицы России. По его словам, пандемия коронавируса несколько сдвинула эти планы, но уже сегодня из Новосибирска можно долететь в любой город Сибири и Дальнего Востока, где есть аэропорт, способный принимать среднемагистральные самолеты.

«Вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура. Введен крупнейший логистический центр Почты России, введено несколько логистических центров крупных интернет-магазинов, цех бортового питания и реконструкция взлетно-посадочной полосы», — добавил губернатор.

Путин заметил, что Новосибирская область является лидером среди регионов России по многим показателям, включая социально-экономическое развитие. Однако, по его словам, в регионе всё еще наблюдаются проблемы, связанные с нехваткой школьной инфраструктуры и недостаточно успешной борьбой с заболеваемостью туберкулезом. Глава государства попросил Травникова уделить этим вопросам особое внимание.