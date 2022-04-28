Дегтярев пригласил Путина на открытие нового терминала аэропорта в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил Президента России Владимира Путина на церемонию открытия международного терминала аэропорта, который появится в регионе в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Строительство планируют закончить к проведению в Хабаровске чемпионата WorldSkills.

«Мы работаем. Вы в 2019 году запустили новый терминал внутренних авиалиний мощностью до 5 миллионов пассажиров в год. Мы сейчас строим международный терминал, который в марте 2023 года будет вводиться мощностью 1 миллион в год. Надеемся, тоже вы поможете его запустить», – сказал Дегтярев на встрече с главой государства.

Он также рассказал о завершении строительства взлетно-посадочной полосы, которая принимает все типы самолетов.

«3 тысячи человек съедутся со всей страны, 80 компетенций мы заявили, соглашение уже подписали. Ваше поручение есть и о проведении, и о финансировании, с Правительством мы работаем», – отметил глава региона.