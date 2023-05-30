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Путина порадовал вклад креативных индустрий в экономику России
Вклад креативных индустрий в ВВП России превышает мировые показатели. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, положительно оценив влияние этой отрасли на экономику страны, сообщает РИА Новости.
«Цифры, которые у нас получились, — это 4,87% сегодня вклад креативный индустрий в ВВП России. Это сопоставимо с такими отраслями, как стройка, финансы и страхование. В мире в целом 3%, а у нас почти 5% получается. Очень хороший показатель», — сказал глава государства во время посещения выставки в центре «Зотов».
О росте показателей в этой области Президенту доложила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она уточнила, что в денежном выражении идет о 6,5 трлн рублей.
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