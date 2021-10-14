Путин назначил Анатолия Разинкина первым замом генпрокурора РФ
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Анатолий Разинкин занимал должность заместителя генпрокурора России.
Этим же документом глава государства провел ряд иных назначений в органах прокуратуры Российской Федерации. В частности, прокурором Республики Тыва назначен Сергей Дябкин, Волжским межрегиональным природоохранным прокурором стал Александр Илюшин, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором — Елена Макушенко.
Срок полномочий вновь назначенных сотрудников прокуратуры — пять лет.