Путина наградили первой медалью «За верность российскому флоту»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин удостоен медали Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту». Об этом в воскресенье, в День Военно-морского флота, проинформировала пресс-служба Кремля, сообщает РИА Новости.

Церемония вручения награды состоялась в Санкт-Петербурге, где глава государства проводит рабочий визит. Медаль и удостоверение президенту вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии Российской Федерации "За верность российскому флоту"», — говорится в официальном сообщении.

Во время вручения награды Патрушев отметил значительную роль президента в развитии морского направления: «Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить Вас», — заявил он.

Также Патрушев подчеркнул уникальность события: «За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане наградить медалью "За верность российскому флоту" президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича».

На вручение президент отреагировал кратко: «Спасибо большое».

«Николай Платонович, у меня тоже есть возможность Вас чем-нибудь наградить. Я обязательно это сделаю», — добавил Путин с улыбкой.