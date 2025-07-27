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Общество 27 июля 2025 19:22

Путина наградили первой медалью «За верность российскому флоту»

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Путина наградили первой медалью «За верность российскому флоту»
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин удостоен медали Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту». Об этом в воскресенье, в День Военно-морского флота, проинформировала пресс-служба Кремля, сообщает РИА Новости.

Церемония вручения награды состоялась в Санкт-Петербурге, где глава государства проводит рабочий визит. Медаль и удостоверение президенту вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии Российской Федерации "За верность российскому флоту"», — говорится в официальном сообщении.

Во время вручения награды Патрушев отметил значительную роль президента в развитии морского направления: «Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить Вас», — заявил он.

Также Патрушев подчеркнул уникальность события: «За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане наградить медалью "За верность российскому флоту" президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича».

На вручение президент отреагировал кратко: «Спасибо большое».

«Николай Платонович, у меня тоже есть возможность Вас чем-нибудь наградить. Я обязательно это сделаю», — добавил Путин с улыбкой.

#Владимир Путин #день ВМФ #награда #Санкт-Петербург
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