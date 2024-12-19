Путин — журналисту из США: Россия за последние 2-3 года стала гораздо сильнее

За последние два-три года Россия стала значительно сильнее, в том числе и в оборонной промышленности. Такой ответ во время прямой линии дал Президент РФ Владимир Путин американскому журналисту, который предположил, что Россия сейчас находится в более слабом положении, чем США.

«Вам и тем, кто платит вам зарплату, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Но я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим», — выразил уверенность Путин.

По словам главы государства, Россия способна самостоятельно поддерживать свою экономику, у нее высокие темпы развития. Также на высоком уровне находится и обороноспособность страны, добавил он.

«Уверенно говорю, что на сегодняшний день боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком месте в мире. Это касается и оборонной промышленности <...> наращиваем производство всего, что необходимо армии и флоту как сейчас, так и на будущее», — подчеркнул Путин.

При этом такого нельзя сказать о противниках России, убежден Президент РФ.