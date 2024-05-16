Путин: «Золтоая шайба» стала настоящей школой мастерства для ребят со всей России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам суперфинала «Золотой шайбы» и поздравил с 60-летием турнира юных хоккеистов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы легендарная „Золотая шайба“ стала настоящей школой мастерства, знаний и командной сплоченности для нескольких поколений талантливых, энергичных мальчишек и девчонок со всей страны и по праву завоевала признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта», — отмечается в послании.

Путин напомнил, что многие из участников соревнований прошлых лет уже стали звездами хоккея и прославили нашу страну на крупнейших международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. «Золотая шайба», подчеркнул он, вносит большой вкклад в повышение популярности спорта, в частности хоккея, и ценностей здорового образа жизни среди молодежи.