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Ру Тат
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22 мая 2021  16:06

Путин: «Золотой витязь» вносит большой вклад в сохранение духовных и семейных ценностей

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Международный славянский форум искусств «Золотой витязь» помогает в сохранении семейных ценностей и высоких нравственных идеалов. Об этом в приветственной телеграмме участникам форума заявил Президент России Владимир Путин.

По его словам, «Золотой витязь» — это большое ожидаемое событие как для россиян, так и для жителей других стран. Форум всегда предлагает насыщенную и разнообразную программу, представляет публике творчество российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов и других деятелей искусств.

«А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
В заключение Путин выразил уверенность, что юбилейный, XXX форум пройдет успешно и станет большим событием для всех его гостей.

#Владимир Путин #золотой витязь
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