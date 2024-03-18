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Путин: Жители новых регионов России ожидают от нас защиты
Говоря о высоких результатах голосования в новых регионов России на выборах Президента страны, действующий лидер государства Владимир Путин отметил, что был ими приятно удивлен.
«Я в принципе думал, что они будут хорошими, но что будут такими - даже не ожидал», – заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о благодарности жителей данных территорий за решения, которое было принято руководством России для их защиты.
«Они ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова, а также ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этой территории, были реализованы», – подчеркнул Путин.
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